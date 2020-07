Angola avisa todos os passageiros com destino a Portugal para fazerem testes

O consulado de Angola em Lisboa está a recomendar a todos os que viagem de Luanda para Portugal que façam testes laboratoriais de "despiste da infeção por SARS-CoV-2" antes de voarem.

Num comunicado publicado no sítio da internet do consulado, as autoridades angolanas recordam que, além dos cidadãos com residência na União Europeia e no espaço Schengen, "será igualmente permitida a entrada de nacionais de países terceiros em viagem por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias, de acordo com o princípio da reciprocidade".

"Estes casos devem ser validados pelo Consulado Geral de Portugal em Luanda, através do envio do pedido para consulado.luanda@mne.pt", refere-se no comunicado.