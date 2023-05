15 crianças mortas e 25 desaparecidas após acidente de barco na Nigéria

15 crianças morreram afogadas e outras 25 estão desaparecidas depois do barco em que seguiam ter virado, esta quarta-feira, num rio do noroeste da Nigéria."15 corpos, 13 raparigas e dois rapazes foram recuperados no local por equipas de resgate e enterradas na vila", disse o oficial das autoridades que supervisionou as buscas, citado pela agência AFP.As crianças foram encontradas no rio Shagari. Faziam a travessia para ir buscar lenha.Os acidentes em rios do país africano são habituais devido à sobrelotação e fraca manutenção das embarcações e às fortes chuvas que se fazem sentir em determinadas épocas do ano.Em abril do ano passado morreram 29 crianças nas mesmas circunstâncias.