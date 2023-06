17 mortos em bombardeamento no Sudão. Há cinco crianças entre as vítimas

17 pessoas morreram, cinco das quais crianças, na sequência de um bombardeamento em Cartum, a capital do Sudão. De acordo com a BBC News, há ainda registo de vários feridos e de, pelo menos, 25 casas destruídas no bairro de Yarmouk.O ataque já é considerado um dos mais mortíferos desde que a guerra eclodiu naquele país, a 15 de abril. Ainda não foram identificados os responsáveis pelo bombardeamento.

Segundo dados do Sindicato dos Médicos sudaneses, pelo menos 958 civis morreram e mais de 4.700 ficaram feridos os dois meses de combates no Sudão, entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido.