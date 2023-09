18 pessoas foram mortas num tiroteio com a polícia, esta sexta-feira, no norte da África do Sul, informa a Associated Press.Os responsáveis da polícia sul-africana estão a caminho do local, informa a AP. As autoridades não avançaram mais detalhes, mas a imprensa local informa que os mortos pertencem a um gang suspeito de assaltar carrinhas de transporte de valores.Em atualização