Sobe para 17 o número de mortos em naufrágio no rio Zambeze

O número de mortos na sequência do naufrágio de quarta-feira no rio Zambeze, centro de Moçambique, subiu para 17, segundo o administrador do distrito de Chinde.O jornal moçambicano O País refere que o administrador de Chinde, Pedro Vírgula, indicou que decorrem os trabalhos para tentar encontrar uma pessoa que continua desaparecida.A embarcação que naufragou transportava 52 pessoas, sendo que 34 sobreviveram. Inicialmente, as autoridades locais tinham afirmado que a embarcação levava 19 pessoas, mas esse número foi, entretanto, revisto.A ocorrência foi registada pelas 08h00 (menos uma hora em Lisboa) de quarta-feira no distrito de Luabo e a embarcação tinha como destino o distrito de Marromeu.A embarcação terá embatido num tronco nas águas do Zambeze e de seguida criou uma racha que permitiu a entrada de água.