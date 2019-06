Presidente do Conselho Constitucional de Moçambique renuncia ao cargo

O presidente do Conselho Constitucional (CC) de Moçambique anunciou esta quarta-feira a renúncia ao cargo, dois dias após o órgão considerar inconstitucional os empréstimos e garantias soberanas conferidas pelo Estado a favor da empresa estatal Ematum."Devo dizer que saio sem drama e nem trauma", disse Hermenegildo Gamito, durante uma conferência de imprensa em Maputo.Hermenegildo Gamito esclareceu que a sua saída não está ligada à decisão do CC de considerar nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares (646,7 milhões de euros) à empresa estatal Ematum."Não pode haver nenhuma ligação entre uma coisa e outra. Em pouco tempo, completo 75 anos e não gostava de continuar no cargo com essa idade. Saí no momento que decidi sair", observou.Além da declaração de inconstitucionalidade dos processo da Ematum, submetido ao CC em mediados de 2017, a sociedade civil moçambicana também submeteu um outro documento a exigir a declaração de nulidade também dos empréstimos das empresas de segurança marítima ProIndicus e MAM, que correspondem a 60% das dívidas ocultas, num valor de cerca de 2,2 mil milhões de dólares (dois mil milhões de euros).Sobre este processo, o presidente do CC disse que o documento está a ser analisado e em tempo oportuno a decisão será pública."O processo está distribuído ao juiz relator e em tempo oportuno haverá decisão", acrescentou Gamito.O presidente do CC abandona o órgão, que tem também a função de tribunal eleitoral, quando faltam poucos meses para as sextas eleições gerais em Moçambique.Hermenegildo Gamito assumiu o cargo em 2011, em substituição de Luís Mondlane.Gamito foi membro do partido no poder em Moçambique, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), foi juiz, deputado, gestor de empresas públicas, além de advogado e empresário.