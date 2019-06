UE espera que ameaça de guerrilheiros não afete a paz em Moçambique

A União Europeia espera que as ameaças feitas por guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) ao presidente do seu próprio partido não prejudiquem o processo de paz, referiu esta quinta-feira o embaixador no país."Espero que não comprometam o processo de paz estas últimas notícias que temos seguido com bastante preocupação", afirmou Sanchez-Benedito Gaspar, em Chimoio, centro de Moçambique, onde esta quinta-feira e sexta-feira decorrem encontros de diálogo político entre diplomatas europeus e o Governo moçambicano.O diplomata considerou crucial o nível de envolvimento e compromisso do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e do líder da Renamo, Ossufo Momade, e acredita que o processo de pacificação do país está bem dirigido."Pode haver pessoas com interesse para fazer fracassar isso, mas acho que o país é forte", precisou o representante da UE.Sanchez-Benedito Gaspar afirmou continuar otimista no diálogo para a paz entre o Governo e a Renamo."Estamos a avançar com muito otimismo", disse.O diplomata referiu que a UE tem apoiado com todos os meios à disposição o processo de normalidade democrática de Moçambique e que espera que o Governo e a Renamo alcancem "avanços concretos nas etapas anunciadas", para assinatura de um acordo definitivo de paz até agosto.Na quarta-feira, guerrilheiros da Renamo exigiram - através de uma declaração à imprensa - a demissão de Ossufo Momade e ameaçaram-no de morte, caso não acate a exigência de renúncia, acusando-o de estar a destruir o partido.A Renamo respondeu esta quinta-feira através do seu porta-voz, José Manteigas, referindo que Momade mantém o comando do braço armado da organização e classificando como "desertor" o oficial que proferiu as ameaças.