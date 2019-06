Nova administração do maior banco público angolano admite dispensar funcionários

O novo presidente do conselho de administração do Banco de Poupança e Crédito (BPC) angolano, António André Lopes, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de "dispensar alguns funcionários", no quadro do "ajustamento necessário da sua estrutura" dos recursos humanos.

"Estamos convencidos de que na sequência dos apoios que vamos obter dos acionistas vai ser necessário fazer o ajustamento da estrutura dos recursos humanos e esse ajuste pode passar, naturalmente, por dispensar alguns trabalhadores", disse esta sexta-feira aos jornalistas.

Para o novo presidente do maior banco de capitais públicos angolanos, "é natural que o processo aconteça", mas isso, observou, "vai ser feito com algum cuidado, há práticas no mercado que permitem, naturalmente, lidar com esse tema de forma adequada".