PJ da Guiné-Bissau apreende quase 10 quilos de cocaína em voo proveniente de Lisboa

A Polícia Judiciária da Guiné-Bissau anunciou esta sexta-feira a apreensão de quase 10 quilogramas de cocaína no aeroporto Osvaldo Vieira, em Bissau, que chegou num voo oriundo de Lisboa, dissimulada em roupa de cama.A droga chegou ao país num avião da TAP e a apreensão foi feita em "colaboração com a unidade nacional de combate à droga da Polícia Judiciária portuguesa", disse aos jornalistas o diretor nacional adjunto da PJ, Domingos Correia.A cocaína vinha dissimulada em duas embalagens e em carga não acompanhada, não tendo sido detido ninguém até ao momento, afirmou o diretor nacional adjunto da PJ."É um novo 'modus operandi' e a PJ está a trabalhar no sentido de ter mais detalhes", salientou Domingos Correia.O diretor nacional adjunto da PJ guineense reafirmou a determinação das autoridades da Guiné-Bissau em "lutar eficazmente contra o tráfico de droga"."A PJ continuará a fazer o seu trabalho para livrar o país de organizações criminosas", sublinhou.