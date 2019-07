Ministério da Justiça português "em fase avançada" de negociação de protocolo de apoio à Guiné Equatorial

O Ministério da Justiça português está em "avançada fase" de negociação de um projeto de protocolo com a Guiné Equatorial, que visa contribuir para "a melhoria estrutural" do setor da justiça naquele país, disse à Lusa fonte oficial do ministério.Segundo a mesma fonte, no âmbito do protocolo, que deverá ser celebrado entre os dois Estados, estão previstas "assessorias técnicas por parte de Portugal na área dos direitos humanos, nomeadamente no que diz respeito à abolição da pena de morte, e no apoio à vinculação a instrumentos jurídicos internacionais nesta matéria".Portugal "apresentou a sua disponibilidade para apoiar a Guiné Equatorial, no âmbito dos compromissos decorrentes das Declarações de Díli e Brasília, relativamente à adoção do acervo da CPLP, nomeadamente em matéria de Democracia, Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos", refere o Ministério da Justiça em resposta por escrito a questões colocadas pela Lusa.E "nessa medida, o Ministério da Justiça avançou com um projeto de protocolo, na área da justiça, a ser celebrado entre os dois Estados", que se encontra "em avançada fase de negociação", referiu.O protocolo "tem como destinatários funcionários do Ministério da Justiça, Culto e instituições penitenciárias da Guiné Equatorial, sendo beneficiários finais os cidadãos equato-guineenses", adianta a mesma fonte.As ações de formação preveem a participação, nomeadamente, da Procuradoria-Geral da República, do Centro de Estudos Judiciários, da Polícia Judiciária e da Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça português.O ministério não especifica, porém, em que data começou a ser negociado o projeto de protocolo nem quando prevê que esteja concluída a negociação.Segundo fontes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a Guiné Equatorial terá manifestado, no âmbito da visita ao país da missão de avaliação da organização, em junho último, a necessidade do apoio de Portugal na área da Justiça.Questionada pela Lusa, a fonte do Ministério da Justiça disse, no entanto, que "na presente data, a negociação não se encontra concluída", assegurou o Ministério da Justiça português.O embaixador da Guiné Equatorial, Tito Mba Ada, também contactado pela Lusa, escusou-se a confirmar que a Guiné Equatorial tenha solicitado apoio. Mas assegurou que não teve, "até ao momento, qualquer carta escrita" a oficializar qualquer apoio.A Guiné Equatorial aderiu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) em 2014.No âmbito da XV Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que teve lugar em Brasília, em junho de 2017, foi aprovado o Protocolo Adicional número três ao Acordo de Cooperação, que estabelece o Regimento da Conferência dos Ministros da Justiça dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CMJPLOP), e que redenomina a conferência e permite a adesão da República da Guiné Equatorial à mesma como membro de pleno direito, lembrou o Ministério da Justiça português.A visita da missão da CPLP, que esteve em visita àquele país entre 5 e 8 de junho deste ano visava "avaliar os registos" desde a adesão do país àquele organismo, em 2014, e foi a primeira que se realizou desde então.O chefe da missão da comunidade lusófona à Guiné Equatorial, embaixador José Luís Monteiro, fez na altura uma avaliação entre o "satisfatório" e o "bom" dos progressos do país na implementação dos compromissos de adesão à CPLP."Há cinco eixos, em alguns o que foi feito é mais e melhor do que em outros, mas globalmente [...] há uma implementação entre o satisfatório e, em um ou outro caso, o bom. Não o excelente, mas entre o satisfatório e o bom", disse José Luís Monteiro.O programa de adesão, elaborado há oito anos, antes da adesão plena da Guiné Equatorial à CPLP, tem cinco eixos: difusão da língua portuguesa, acolhimento e implementação do acervo comunitário, reabilitação da memória histórica e cultural, comunicação institucional e promoção e integração da sociedade civil.José Luís Monteiro escusou-se a avançar pormenores sobre a prestação do país em cada um destes eixos, remetendo essa informação para o relatório final da missão, que deverá ser enviado ao Comité de Concertação Permanente da CPLP e, numa fase futura, encaminhado à próxima reunião do Conselho de Ministros da CPLP, que se realiza em julho, no Mindelo, em Cabo Verde.