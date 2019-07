Forte procura leva hidroelétrica de Moçambique a quase duplicar venda em bolsa

A percentagem colocada esta quarta-feira à venda do capital social da hidroelétrica moçambicana HCB foi aumentada de 2,5% para 4%, devido à forte procura, anunciou hoje a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM).



No total a Oferta Pública de Venda teve a subscrição de 16.787 investidores, tendo sido compradas 1.510.366.810 ações, disse Salimo Valá, presidente da BVM, numa apresentação hoje em Maputo dos resultados.



"A operação foi um sucesso, a HCB teve de aumentar a oferta das ações, face à enorme procura", afirmou Salimo Valá, presidente da BVM.



Valá disse que com a subscrição hoje anunciada, a HCB passa a ter cerca de 25 mil investidores.



A oferta destinou-se aos trabalhadores da empresa, pequenos investidores, empresas e público em geral.



A OPV cujos resultados foram anunciados hoje é parte de uma venda de 7,5% das ações da HCB, sendo que a operação respeitante aos remanescentes 3,5% será concretizada no próximo ano.



A BVM existe há 20 anos, tem oito empresas cotadas e no primeiro trimestre deste ano transacionou o equivalente a 9,8 milhões de euros, atingindo no final do período uma capitalização bolsista total acumulada de 1,263 mil milhões de euros (cerca de 9% do Produto Interno Bruto de Moçambique).



A operação de venda de ações da HCB foi liderada por um consórcio constituído pelo Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e Banco Big.



A HCB tem vendas fixas contratadas de 1.100 megawatt (MW) por ano à elétrica sul-africana Eskom, 300 MW à Eletricidade de Moçambique (EDM) e 50 MW à companhia elétrica estatal da Zâmbia (Zeza).



O Estado detém 85% das ações da HCB, 7,5% pertencem à redes Energéticas Nacionais (REN), empresa de transporte de energia de Portugal e outros 7,5% são ações próprias.