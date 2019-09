Desabamento de varandas de prédio em Bissau provoca seis mortos

O desabamento sexta-feira à noite de duas varandas de um prédio de três andares em Bissau, Guiné-Bissau, provocou seis mortos e ferimentos em cinco pessoas, disse aos jornalistas a ministra da Administração Territorial, Odete Semedo.As vítimas são pessoas que se encontravam abrigadas debaixo das varandas do prédio, na zona da Chapa de Bissau, num momento em que chovia, precisou a responsável.Máquinas retroescavadoras foram levadas para o local para a remoção dos escombros.Cinco pessoas foram retiradas dos escombros e transportadas para o hospital Simão Mendes, três das quais em estado grave, precisou a ministra que cita os bombeiros.Ao local, acorreram populares e elementos das autoridades, nomeadamente a ministra da Administração Territorial, o secretário de Estado da Ordem Pública, Mário Saegh, o presidente interino da Câmara Municipal de Bissau, Rui Cardoso, e o comissario nacional da polícia guineense, general Armando Nhaga.Odete Semedo indicou que o Governo vai instituir uma comissão de inquérito para apurar as responsabilidades e aumentar o nível de fiscalização nas construções feitas no país.