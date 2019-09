Empresária angolana Isabel dos Santos diz que vai continuar a investir em Portugal

A empresária angolana Isabel dos Santos, disse esta segunda-feira, em Lisboa, que pretende continuar a investir e a "criar emprego e dar oportunidades aos jovens" em Portugal.Em curtas declarações aos jornalistas à margem do Fórum Internacional sobre Mobilidade e Inovação, organizado pela Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CE-CPLP, onde participou, Isabel dos Santos lembrou que investiu há mais de dez anos em Portugal "quando seguramente havia menos pessoas interessadas" e disse continuar a acreditar na economia portuguesa."Eu acredito na economia portuguesa", afirmou a empresária, filha do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, acrescentando: "Portugal tem muito talento, gosto muito de trabalhar com jovens portugueses, com as universidades portuguesas e há muita inovação e nós investimos muito no setor da pesquisa e desenvolvimento"."Portanto criar emprego em Portugal e dar oportunidade aos jovens portugueses é algo em que vou continuar a apostar e que vou continuar a fazer", garantiu aos jornalistas, sem porém querer adiantar em que setores iria apostar.Em Portugal, Isabel dos Santos detém importantes participações em empresas como a Galp, Zon Multimédia, EFACEC ou Banco BIC Português.Questionada pelos jornalistas sobre o que achava que o atual Presidente angolano, João Lourenço, poderia fazer para melhorar o desenvolvimento do seu país, Isabel dos Santos procurou fugir à questão."Angola é uma grande nação, porque tem um percurso histórico que o justifica e é um país que joga um grande papel em África. Mas não há dúvidas que em África os países ainda têm bastantes desafios. E quando olhamos para a África como um todo, todos nós os africanos, independentemente do país de onde viemos, sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente e muitas coisas a conquistar", respondeu.Quanto ao papel das mulheres em África, a empresária angolana considerou que "há cada vez mais mulheres africanas que têm esta coragem de empreender", mas referiu que ser empreendedora no continente africano ainda não é uma tarefa fácil."Não é ainda um desafio fácil, porque efetivamente é muito difícil ter acesso a questões básicas, como por exemplo, o financiamento bancário ou até ter crédito suficiente para iniciar o seu negócio, ou até a confiança da própria sociedade em nós. Mas as mulheres africanas são muito batalhadoras e acredito que podemos continuar a conquistar este espaço que é um espaço que deve ser nosso", defendeu.Na sua opinião, a mobilidade no espaço da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) "pode criar um ambiente favorável" para o intercâmbio que pode haver entre aqueles países.E lembrou: "Nós somos um grande mercado, um mercado que fala português. Isto é um mercado muito grande, mas efetivamente ainda temos alguns constrangimentos. É claro que estes temas nunca são fáceis. Mas não há dúvida que havendo intercâmbios maiores entre os empresários dos diferentes países da CPLP nós podemos ter um mercado muito maior"."Com tempo", Isabel dos Santos considera que esta mobilidade e intercâmbio são "exequíveis".