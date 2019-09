Guiné-Bissau procura cooperação internacional e promove papel da mulher na ONU

A delegação da Guiné-Bissau na Assembleia Geral das Nações Unidas, representada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzi Barbosa, chegou a Nova Iorque com uma mensagem de reforço do papel mulher e apelos à cooperação internacional para a paz.Numa declaração feita à página de notícias da ONU em português, Suzi Barbosa disse que "a primeira grande mensagem que a Guiné-Bissau traz é a promoção da mulher", sendo a primeira vez que a delegação é constituída por três mulheres."Somos nós que representamos a Guiné-Bissau demonstrando a aposta que este Governo faz realmente no empoderamento da mulher", refletiu Suzi Barbosa.Num período "bastante intenso" para a Guiné-Bissau, devido às próximas eleições presidenciais, em 24 de novembro, o objetivo da visita às Nações Unidas passa por conseguir o apoio mais forte da organização para a estabilidade, paz e segurança, traçadas de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável e as políticas que as Nações Unidas adota."Vimos aqui às Nações Unidas mostrar esta vontade de encontrar a estabilidade e a paz na Guiné-Bissau" declarou a chefe da diplomacia, com um desejo de que o país "finalmente, se possa desenvolver"."Contamos com todos os parceiros e sobretudo com as Nações Unidas para nos apoiarem para alcançarmos esta paz almejada e a estabilidade que o povo da Guiné-Bissau já precisa", concluiu Suzi Barbosa.A Guiné-Bissau celebrou 46 anos de independência na terça-feira.