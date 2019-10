Trinta e três mortos e 67 feridos em acidentes de viação no fim de semana em Angola

Cem acidentes de viação provocaram, durante o passado fim de semana, 33 mortos e 67 feridos em Angola, anunciou esta segunda-feira a polícia, que considerou os números "vergonhosos"."Os condutores negligenciam de tal maneira o Código de Estrada e causam mortes, danos sociais e familiares e o país é que sai a perder. É um dado vergonhoso, a sociedade e os cidadãos têm de estar conscientes que tem de se ter mais cautela ao volante", referiu o oficial de comunicação da Polícia Nacional, Idélio Simões, em declarações à Televisão Pública de Angola (TPA).Idélio Simões adiantou que os números da sinistralidade rodoviária são referentes a sábado e domingo, salientando que os acidentes não devem ser unicamente uma preocupação das autoridades de viação e trânsito, porque "começa a ser um problema de moralidade pública, um problema de civismo, de educação".Dados divulgados pelo Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional indicam que, do total nacional, a capital angolana registou 13 mortos e 29 feridos, resultantes de 32 acidentes de viação com danos materiais avaliados em 7,2 milhões de kwanzas (17.147 euros).Segundo Idélio Simões, as autoridades policiais procederam igualmente à detenção de 309 cidadãos pela prática de crimes diversos, com predomínio do furto, com 61% dos casos.No que se refere à imigração ilegal, a polícia interpelou 745 cidadãos, dos quais 168 saíram voluntariamente do território angolano, enquanto que 683 foram repatriados.No mesmo período, as autoridades policiais procederam a apreensão de 645 mil litros de combustível, o que, frisou o responsável, "tem sido constante e o dado mais relevante do ponto de vista da situação fiscal e aduaneira".Durante as suas ações, realizadas no interior dos bairros em todo o país, a polícia apreendeu 11 armas de fogo, dois carregadores, 111 munições e recuperou duas viaturas.