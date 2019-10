Despiste de transporte coletivo mata sete pessoas no Norte de Moçambique

O despiste e capotamento de uma viatura de transporte de passageiros matou sete pessoas e feriu outras nove na terça-feira junto à vila de Namialo, Norte de Moçambique, anunciaram as autoridades.Uma avaliação preliminar aponta para excesso de velocidade e falta de condições da viatura como possíveis causas do acidente, segundo fontes locais citadas pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).Testemunhas no local afirmam que a viatura, com uma lotação para 15 passageiros, transportava perto de 25 e muita carga.A viatura fazia a ligação entre as cidades de Nampula, capital provincial, e a cidade de Nacala-Porto durante o dia de eleições gerais no país.