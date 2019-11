Cinco mortos e 16 feridos em acidente de viação na província angolana do Cuanza Sul

Um acidente de viação na Estrada Nacional número 100, na província angolana do Cuanza Sul, provocou cinco mortos e 16 feridos, num despiste seguido de capotamento, noticiou a imprensa local esta sexta-feira.O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira nas imediações da sede comunal da Gangula, município do Sumbe, e a viatura tinha como destino o município do Porto Amboim, província do Cuanza Sul.Segundo a supervisora em serviço do Hospital Provincial 17 de Setembro, Maria Antónia Anacleto, deram entrada naquela unidade de saúde 16 feridos, dos quais cinco tiveram traumatismos."Temos duas crianças com fraturas do fémur, duas senhoras também com traumatismo, mas a situação está controlada", disse a responsável.Alguns dos sobreviventes, em declarações à rádio pública angolana, apontaram o excesso de velocidade como a origem do acidente.