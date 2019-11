Tribunal adia julgamento de ex-presidente das Linhas Aéreas Moçambicanas

O Tribunal Judicial da Cidade de Maputo adiou esta sexta-feira o início do julgamento do processo em que o ex-presidente das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) António Pinto é acusado de desvio de dinheiro, devido a doença de um dos arguidos.

O juiz da causa, Rui Dauane, aceitou o pedido do advogado de Hélder Fumo, ex-administrador financeiro da LAM, que solicitou o adiamento do julgamento, porque o seu cliente teve complicações de saúde após uma cirurgia.

A defesa informou o tribunal que Hélder Fumo precisa de 15 dias para se restabelecer, o que foi aceite pelo juiz, que referiu que o julgamento só terá início em dezembro, em data a anunciar.

Antes do anúncio do adiamento, o advogado de Mia Temporário, gestora da empresa responsável pela edição da revista de bordo da LAM e também arguida, protestou contra o facto de a sua cliente ter sido levada da cadeia para o tribunal vestida com um uniforme de reclusão.

A advogada justificou-se dizendo que a sua cliente "goza de presunção de inocência".

A defesa de Mia Temporário disse que a situação configurava uma violação do princípio constitucional da igualdade, uma vez que o ex-presidente da Comissão Executiva da LAM foi transportado da cadeia ao tribunal vestido com um traje de quotidiano, casaco e calças.

A defesa dos três arguidos pediu ao tribunal que os seus clientes respondam ao processo sob Termo de Identidade e Residência (TIR), porque não há perigo de fuga nem de perturbação do processo.

Os advogados dos dois arguidos presentes esta sexta-feira no tribunal alegaram ainda que os seus constituintes sofrem de problemas de saúde que justificam que sejam julgados em liberdade.

O juiz da causa disse que vai analisar todas as questões prévias colocadas pela defesa e que vai responder em devido tempo.

A justiça moçambicana acusa o antigo presidente da LAM, António Pinto, o ex-diretor financeiro da transportadora, Hélder Fumo, e a gestora da entidade que gere a revista de bordo da empresa, Mia Temporário, de desvio de 50 milhões de meticais (cerca de 718.000 euros).