Polícia angolana detém três homens com mais de 300 quilos de carne de caça

A Polícia angolana deteve três homens que transportavam numa viatura mais de 300 quilos de carne de caça, proveniente do município do Cuito Cuanavale, na província do Cuando Cubango, uma prática proibida recentemente pelas autoridades locais.Segundo o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional no Cuando Cubango, António Maria, a apreensão ocorreu no fim de semana.As autoridades provinciais do Cuando Cubango proibiram a caça para fins lucrativos, orientando as administrações municipais, comandos municipais e comunais da Polícia Nacional e fiscais para intensificarem as ações de combate à caça furtiva.O diretor interino do gabinete de gestão e resíduos sólidos e serviços comunitários do Cuando Cubango, Júlio Bravo, citado pela agência noticiosa angolana Angop, disse que a caça foi proibida temporariamente naquela região.O responsável avançou que decorre um trabalho de combate à caça furtiva e desmantelamento dos implicados, com vista a aferir se as espécies mais atingidas fazem parte da lista da Convenção sobre Comércio Ilegal e Espécies da Fauna e Flora Selvagem (CITES).