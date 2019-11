Supremo Tribunal moçambicano defende investigação às causas de homicídios e tráfico de órgãos

O presidente do Tribunal Supremo de Moçambique, Adelino Muchanga, defendeu a identificação das razões que estão por detrás de assassinatos e tráfico de órgãos humanos no país, para um combate eficaz a este tipo de crime."Porque é que uma pessoa é capaz de tirar a vida da outra só para ganhar dinheiro? Há razões profundas que devem ser identificadas para, eficazmente, se combater este mal", afirmou Adelino Muchanga, citado hoje pela emissora pública Rádio Moçambique.Muchanga pronunciou-se sobre os homicídios ligados ao tráfico de órgãos humanos em Moçambique, quando questionado sobre o assassinato e extração de órgãos de uma criança de nove anos, na cidade de Quelimane, capital da província da Zambézia, centro do país, na última semana.Os órgãos de justiça devem empenhar-se na descoberta dos mandantes daquele tipo de crimes, visando desencorajar a prática, defendeu o presidente do Tribunal Supremo."Todas as instituições envolvidas na investigação, desde a polícia, Ministério Público e tribunais têm de identificar os mandantes e responsabilizá-los", frisou Adelino Muchanga.O homicídio do menor em Quelimane, prosseguiu, não é, infelizmente, um caso isolado, porque se têm-se registado situações idênticas noutros pontos do país.O menor foi encontrado no dia 17 deste mês na lixeira de um mercado em Quelimane, sem os olhos, coração e crânio.Dois professores do ensino primário estão detidos em relação com o caso.Em Moçambique e nalguns países vizinhos, os assassinatos para a extração de órgãos humanos têm sido associados a crenças supersticiosas, uma vez que os seus autores acreditam que "tratamentos" com base em determinados órgãos dão riqueza.