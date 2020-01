Multimilionário sul-africano pede desculpa por ter dito a Trump que África o adorava

Um multimilionário sul-africano pediu esta terça-feira desculpa por ter falado em nome de África junto do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem disse que era adorado pelo continente, durante o Fórum Económico de Davos.

Num vídeo partilhado em várias plataformas sociais, o multimilionário Patrice Motsepe é visto a dirigir-se a Trump, dizendo que África adora a América e o Presidente norte-americano.

"África adora a América. África adora-o. É muito, muito importante. Queremos que a América tenha sucesso. Queremos que você [Trump] tenha sucesso. O sucesso da América é o sucesso do resto do mundo", afirmou Motsepe, num vídeo que foi partilhado milhares de vezes.

Donald Trump respondeu ao sul-africano, dizendo: "Fez um grande trabalho, muito obrigado".

Os comentários de Motsepe originaram várias críticas dentro do continente africano, incluindo dentro do Governo do seu país.

O ministro das Finanças da África do Sul, Tito Mboweni, afirmou que a posição do multimilionário não representa a do Governo.

O líder da província de KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, apontou que Trump não é um amigo do partido no poder, o Congresso Nacional Africano, e que a África do Sul não tem nada a ganhar com o Presidente norte-americano.

Numa declaração emitida esta terça-feira, Patrice Motsepe defendeu que o debate sobre as suas afirmações o expôs a diferentes posições.

"Tenho o dever de ouvir estas opiniões diferenciadas e gostaria de pedir desculpa. Eu não tenho o direito de falar em nome de qualquer pessoa exceto do meu", referiu o multimilionário.

Motsepe afirmou que as suas declarações pretendiam encorajar as negociações entre a administração de Donald Trump e os líderes políticos africanos, entre "o crescente 'feedback' de certos líderes políticos e empresariais americanos de que a África do Sul e alguns países africanos são anti-América" e contra a sua liderança política.

Patrice Motsepe, cunhado do Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi o primeiro africano negro a constar na lista de "bilionários" da Forbes.