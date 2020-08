Corrupção na administração pública da Guiné-Bissau inquieta presidente do Tribunal de Contas Bissau, 26 ago 2020 (Lusa)O presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau revelou na quarta-feira ao primeiro-ministro do país, que o nível de corrupção na administração pública é inquietante e que é urgente tomar medidas para estancar "a desordem financeira".Dionísio Cabi fez estas afirmações quando procedia à entrega, ao primeiro-ministro Nuno Nabiam, dos relatórios de auditorias realizadas a algumas entidades públicas em 2016, 2017 e parte de 2018.Nessas fiscalizações, o Tribunal de Contas encontrou um buraco financeiro de cerca de 18,5 mil milhões de francos CFA (28,2 milhões de euros), dinheiro cuja utilização não foi justificada por instituições como Hospital Nacional Simão Mendes, Direção-Geral da Floresta e Fauna e Petroguin (empresa estatal do petróleo), entre outras entidades.Dionísio Cabi espera que o Governo liderado por Nuno Nabiam adote medidas para estancar o que disse ser "algo inquietante", por ser o "assunto mais polémico" da Guiné-Bissau na atualidade."Dada a situação política delicada do país não advogamos pela posição musculada, mas deve-se adotar algumas medidas políticas urgentes para conter o fenómeno", exortou o presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau.Entre as medidas, Dionísio Cabi propõe, por exemplo, que as pessoas que tenham sido indiciadas pela prática de crime económico não assumam cargos na administração pública.O presidente do Tribunal de Contas afirmou que "parece estar enraizada na mente" dos guineenses que os gestores públicos utilizam o erário do Estado para a sua ascensão aos lugares cimeiros na administração pública.Dionísio Cabi sublinhou ainda perante o primeiro-ministro que a sociedade guineense deve começar a refletir sobre a necessidade da mudança do ónus de prova para casos de crime de enriquecimento ilícito.