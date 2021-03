Quatro explosões na Guiné Equatorial causam vários mortos e feridos

Quatro explosões ocorridas este domingo na cidade de Bata, na Guiné Equatorial, causaram vários mortos e um número indeterminado de feridos, noticia a agência Efe, que cita a televisão estatal TVGE.

Segundo a mesma fonte, ainda são desconhecidas as causas da explosão, mas outras fontes levantam a hipótese de a origem do rebentamento ter sido no quartel de intervenção rápida do exército, situado no bairro de Nkoantoma.

Este quartel fica situado num zona habitacional e imagens transmitidas pela TVGE mostram dezenas de pessoas a fugir do local, muitas delas feridas.

Para já, não é conhecido o número de vítimas mortais, nem de feridos.

Três das explosões ocorreram cerca das 15:00 horas locais (14:00 horas em Lisboa) e duas horas mais tarde ocorreu uma quarta.