Dois mortos e nove feridos em acidente de viação no centro de Moçambique

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas, alguns com gravidade, na sequência de um acidente de viação no distrito de Gôndola, na província de Manica, centro de Moçambique, anunciou hoje a polícia.O acidente ocorreu na tarde de terça-feira, ao longo da Estrada Nacional 6, envolvendo um autocarro de passageiros e um camião de carga, disse Mateus Mindú, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Manica, em declarações à comunicação social.O acidente ocorreu na ponte sobre o rio Metuchira, naquele distrito do centro de Moçambique, tendo condicionado o trânsito por cerca de três horas.Segundo o porta-voz da PRM, o autocarro, proveniente de Tete e que ia para Sofala, ambas províncias do centro do país, terá tentado fazer uma ultrapassagem irregular e depois colidido frontalmente com o camião."A polícia fez-se prontamente ao local e socorreu a vítimas para o hospital", disse Mateus Mindú, acrescentando que além das vítimas, houve também danos materiais "avultados" nas duas viaturas.A situação da sinistralidade rodoviária em Moçambique é apontada por várias organizações não-governamentais como dramática.Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente em acidentes de viação em estradas moçambicanas, segundo dados avançados à Lusa, em maio, pela Associação Moçambicana para Vítimas de Acidentes de Viação (Amviro).Em 2020, o país registou o número mais baixo de fatalidades nas estradas dos últimos 10 anos (855 óbitos), um dado associado às restrições impostas pela pandemia de covid-19.