Raios matam cinco pessoas das quais quatro da mesma família na província angolana do Bié

Descargas elétricas mataram, este fim-de-semana, cinco pessoas, entre as quais quatro da mesma família, na província angolana do Bié, que tem registado fortes chuvas nos últimos dias, informou hoje o serviço de proteção civil e bombeiros local.

As mortes foram registadas quatro no Cuito, capital da província do Bié, e outra no município do Cunhinga.

"As fortes chuvas, acompanhadas de trovoadas, que se abateram a nível da província do Bié, causaram cinco mortos", referiu o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Bié, Henrique Ndavoka, em declarações à rádio pública angolana.

Por sua vez, o governador do Bié, Pereira Alfredo, disse que foi já dado início à instalação de alguns para-raios, sobretudo nas zonas mais críticas.

"Estamos em crer que pouco a pouco vamos indo mitigar esse problema que decorre de fenómenos naturais, como são as descargas elétricas", disse o governador.

Em Angola, o fenómeno de descargas elétricas é uma preocupação sobretudo na zona centro do país, por causarem um elevado número de mortes.