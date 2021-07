O Governo da África do Sul quer colocar nas ruas 25 mil militares para travar a onda de violência e de pilhagens, desencadeadas com a prisão do antigo presidente Jacob Zuma, no passado dia 7, que cumpre uma pena de 15 meses. Já morreram, pelo menos, 117 pessoas e 2200 foram presas. Centenas de lojas e de negócios foram saqueados, incluindo comércio de portugueses. Muitos populares estão armados e tentam proteger as suas propriedades contra os saques.









“Submetemos um pedido para que sejam destacados cerca de 25 000 militares. Estamos a tentar encontrar uma solução de meio termo entre os 75 000 [proposta pelos partidos da oposição] e os 10 000 efetivos propostos pelo Presidente da República. Por isso vamos começar com os 25 mil”, disse a ministra da Defesa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula. O reforço militar aguardava esta quinta-feira aprovação do Conselho Nacional de Segurança e do Presidente da República, Cyril Ramaphosa.





Leia também Preocupado com África do Sul, MNE português diz que serviços estão focados nos portugueses Pelo menos 20 negócios de portugueses, na sua maioria em Gauteng, foram afetados pelos distúrbios, saques e intimidação. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, garante que os serviços diplomáticos na África do Sul estão focados no apoio aos portugueses e volta a pedir cautela à comunidade, num momento em se verificam várias manifestações violentas.

Estima-se que residam na África do Sul cerca de 450 mil portugueses e lusodescendentes.