38 detidos por rapto no último ano em Moçambique

As autoridades moçambicanas detiveram, desde janeiro de 2023, 38 pessoas envolvidas na onda de raptos no país, que registou um total 13 casos no mesmo período, avançou o Presidente de Moçambique.

Do total de 13 casos registados neste período, sete foram consumados e os restantes foram travados pelas autoridades, que conseguiram resgatar pelo menos três pessoas, explicou Filipe Nyusi, durante as cerimónias centrais de celebração do Dia dos Heróis, em Maputo.

"É um novo tipo de crime, onde os criminosos estudam como o mesmo deve ser executado", acrescentou o chefe de Estado moçambicano.