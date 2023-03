43 mil pessoas morreram devido à seca na Somália em 2022, metade são crianças

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estimam que cerca de 43 mil pessoas, metade das quais crianças, morreram no ano passado na Somália devido à seca.

"A atual crise está longe do fim", escreveram os autores do relatório que dá números oficiais, pela primeira vez, sobre a mais prolongada seca de que há registo neste país no Corno de África, no qual se aponta também que pelo menos mais 18 mil pessoas deverão morrer devido à falta de água nos primeiros seis meses deste ano.

Conduzido pela Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, o relatório foi lançado esta segunda-feira, citado pela agência de notícias AP, e afirma-se que a situação é "extremamente crítica".