585 mortes e quase 37 mil novos casos de Covid-19 em África nas últimas 24 horas

Mais 585 mortes associadas à covid-19 foram registadas nas últimas 24 horas em África, onde o total de óbitos desde o início da pandemia é de 140.351, segundo os dados oficiais mais recentes.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de casos no continente é de 5.355.967 (mais 36.883) e o de recuperados é de 4.713.212, mais 25.605 nas últimas 24 horas.

A África Austral continua a ser a região mais afetada do continente, com 2.411.916 casos e 69.589 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 1.895.905 casos e 59.621 mortes.