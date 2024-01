82 cidadãos etíopes retidos por imigração ilegal em Moçambique

Um grupo de 82 cidadãos etíopes foi retido na manhã de domingo em Manica, no centro de Moçambique, por imigração ilegal no país, disse hoje à Lusa fonte da polícia.

"Todos eles estavam sem documentos", disse Mateus Mindú, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Manica, acrescentando que foram detetados num camião de carga.

Segundo o porta-voz, tratam-se de homens com idades entre os 14 e os 45 anos, que pretendiam "atravessar para o Zimbabué", país que faz fronteira com a província de Manica, e depois seguir para a África do Sul, também vizinho de Moçambique.

Sem avançar com prazos, Mateus Mindú referiu que decorrem trabalhos para o repatriamento dos 82 etíopes.

As autoridades moçambicanas reconhecem que o crime de violação da fronteira é habitualmente feito com a cumplicidade de um guia, que cobra valores elevados para garantir o transporte destes estrangeiros, em viaturas de carga, tendo geralmente como destino a África do Sul.