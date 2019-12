Morreu Jazz, a girafa bebé que criou uma amizade improvável com o cão residente do orfanato de rinocerontes, na província de Limpopo no sul de África, esta quinta-feira. A notícia foi divulgada no Facebook do orfanato que garantiu a presença do cão ao lado de Jazz até ao seu último suspiro.A bebé girafa que foi abandonada pela mãe e recebida pelo orfanato sofreu de uma hemorragia cerebral. Na publicação da rede social do orfanato é explicado que os veterinários do estabelecimento diagnosticaram a Jazz "hífema (acumulação de sangue nos olhos) juntamente com uma hemorragia cerebral que pode estar ligada a um defeito genético."Os especialistas explicaram ainda que a girafa "não conseguia regular a pressão sanguínea no cérebro e isso culminou na hemorragia entre os ventrículos."Os funcionários do orfanato já esperavam um desfecho menos bom já que, por norma, o abandono por parte das progenitoras tem um motivo. O fundador do orfanato Arrie Van Deventer explicou: "Agora finalmente sabemos que o Jazz não tinha uma má mãe. Ela simplesmente sabia..."A girafa bebé que se tornou viral nas redes sociais foi abandonada há algumas semanas e encontrada por um agricultor em estado crítico e desidratada.O fundador do orfanato garantiu que Hunter se manteve junto da companheira até ao momento em que esta faleceu e que, após o sucedido, foi procurar conforto nos funcionários do estabelecimento. Até agora, tem-se alimentado bem e brincado com o irmão mais novo.No final da publicação do Facebook, Arrie Van Deventer, proprietário do estabelecimento, informou que Jazz foi enterrada numa zona próxima do orfanato onde conheceu o seu melhor amigo.