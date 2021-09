Aborto inseguro perto de provocar uma em cada dez mortes maternas em Moçambique

O aborto inseguro provoca 9% das mortes maternas (mulheres em gravidez ou parto) em Moçambique, entre os 14 e os 21 anos, segundo a Associação Moçambicana de Obstetras e Ginecologistas (Amog), indicando que, ainda assim, há uma tendência de redução."Uma das estatísticas mais recentes indica que 9% das mortes maternas no país ainda são devido a aborto inseguro", disse Nafissa Osman, porta-voz da Amog, citada pela Agência de Informação de Moçambique.A responsável falava na segunda-feira durante uma conferência de imprensa, em Maputo, a propósito do Dia Internacional de Ação pelo Aborto Seguro e Legal, que se assinala hoje sob o lema "Aborto Seguro é Serviço Essencial de Saúde: menos restrições".A taxa de mortalidade devido ao aborto inseguro reduziu-se de 13% para 9% em Moçambique graças à divulgação da lei do aborto legal e seguro em vigor no país, referiu a Amog, citando um estudo feito em 2020.Apesar da redução, Nafissa Osman considera que o aborto inseguro "ainda é um problema de saúde pública", referindo que o foco é a sua eliminação para evitar a morte de mais mulheres no país."Resposta só teremos quando conseguirmos oferecer aborto seguro a todas as mulheres que precisam", frisou, apelando para que os profissionais de saúde "não julguem os pacientes que procuram" os serviços.O aborto inseguro está classificado como uma das cinco principais causas de mortalidade materna em Moçambique.De acordo com o último censo populacional, o rácio de mortes maternas é de 452 mortes por 100.000 nados vivos, o que continua a colocar Moçambique entre os países onde as mulheres têm elevado risco de morte durante a gravidez, parto e período pós-parto.