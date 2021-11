Ação judicial de Moçambique suspende extradição de Chang para os EUA

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique suspendeu a execução da extradição do ex-ministro das Finanças Manuel Chang para os EUA, com um pedido de recurso à justiça sul-africana, disse esta sexta-feira o advogado sul-africano da PGR à Lusa.

"Confirmo que na quinta-feira, 11 de novembro de 2021, por ordem do nosso cliente, a República de Moçambique, foi apresentado e servido a todas as partes um pedido de autorização para recorrer da decisão do Tribunal Superior de Joanesburgo", disse o advogado Busani Mabunda à Lusa.

O advogado da PGR moçambicana na África do Sul salientou que o efeito desta ação "é que suspende automaticamente a execução da ordem de extradição do senhor Chang para os Estados Unidos, enquanto se aguarda a audiência do pedido de autorização para recurso".