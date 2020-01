Ação principal contra Isabel dos Santos congelada

A ação principal que o Estado angolano vai interpor contra Isabel dos Santos para recuperar os ativos que reclama só deverá dar entrada no tribunal em março.

O despacho-sentença do Tribunal Provincial de Luanda que decretou o arresto de contas bancárias e participações sociais da empresária, do seu marido, Sindika Dokolo, e do presidente do Banco do Fomento de Angola, Mário Leite da Silva, é datado de 23 de dezembro, com o Estado a ter até 30 dias para dar seguimento à ação. As férias judiciais obrigaram, porém, à suspensão desse prazo, aguardando-se agora a abertura do novo ano judicial. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República angolana veio já colocar a possibilidade de os bens de Isabel dos Santos em Portugal poderem ser também alvo de arresto, "se houver necessidade", refere o ECO.

Ontem, numa entrevista ao jornal ‘Voz da América’, Isabel dos Santos atacou o presidente de Angola, João Lourenço. "Criticou o presidente [José Eduardo] Dos Santos por contratos sem concurso, mas desde 2017 até agora tem problemas com mais de 50 contratos no valor superior a três mil milhões de dólares [2,7 mil milhões de euros] sem licitação", disse a empresária. "O presidente João Lourenço fez uma escolha seletiva para a sua luta contra a corrupção (...) para suportar a sua campanha", acrescentou.

O Sindicato das Indústrias Transformadoras e Energia do Norte admitiu ontem estar apreensivo com o arresto das contas e participações em empresas de Isabel dos Santos, mas avisou que não pode ser pretexto para novos despedimentos."Esperamos que o grupo Efacec não use este arresto para continuar com a política de retirada de direitos, com a manutenção dos processos disciplinares, despedimentos coletivos e outras pressões que tem utilizado para despedir trabalhadores qualificados", sustentou.