Acidente com autocarro faz dois mortos e 36 feridos na província angolana do Cuanza Sul

Um acidente de viação provocou a morte de duas pessoas e o ferimento de 36 outras, na sequência do capotamento de um autocarro, no Sumbe, província angolana co Cuanza Sul, informaram esta quarta-feira os serviços de bombeiros.O acidente, ocorrido na noite de terça-feira, entre a comuna de Quicombo e a localidade de Casa Branca, no município do Sumbe, capital do Cuanza Sul, envolveu um autocarro, que transportava passageiros da província de Benguela para Luanda, que se despistou e capotou.Segundo o porta-voz do serviço de Proteção Civil e Bombeiros local, Eduardo António, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, o acidente aconteceu às 22h00, e morreram no local mãe e filha, que ficaram encarceradas no veículo.Os feridos, cinco dos quais em estado grave e que viram amputados membros superiores, estão a receber tratamento no hospital "17 de Setembro" na cidade do Sumbe, informou Moisés Afonso, enfermeiro de serviço e supervisor das últimas 24 horas daquela unidade sanitária.