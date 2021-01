Acidente de viação causa dois mortos e 14 feridos na província angolana de Benguela

Dois mortos e 14 feridos é o balanço provisório de um acidente de viação registado hoje na província angolana de Benguela, na sequência da colisão entre duas viaturas, informou a imprensa local.

Segundo testemunhas ouvidas pela Televisão Pública de Angola, o acidente ocorreu no troço Benguela/Catengue, tendo os dois veículos colidido quando um deles tentou fazer uma ultrapassagem.

Já o responsável do banco de urgência do Hospital Geral de Benguela, Adilson Francisco, disse que há pacientes com fraturas complexas, três dos quais foram encaminhados para o bloco operatório.

"São pacientes politraumatizados, então há necessidade de aguardarmos um bocadinho e vermos a reação dos pacientes", referiu.

Os acidentes de viação são a segunda causa de morte em Angola, depois da malária, tendo o país registado no ano passado, de janeiro a outubro, 1.600 mortos e 9.360 feridos, num total de 8.106 acidentes.