Acidente de viação mata nove pessoas e fere outras 14 no sul de Moçambique

Um total de nove pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas num acidente de viação ocorrido na noite de quarta-feira, na província de Gaza, no sul de Moçambique, anunciou esta quinta-feira a polícia.

O acidente ocorreu por volta das 19h00 (18h00 em Lisboa), no distrito de Chókwe, envolvendo um camião de mercadorias e um furgão de transporte de passageiros, disse à comunicação social Carlos Macuácua, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza.

"O pesado de mercadorias vinha de uma rua particular e ao entrar na estrada 220 não observou as condições de segurança, o que fez com que colidisse com a viatura de passageiros", explicou o porta-voz.

Do total de 14 feridos, dois foram transferidos em estado grave para o Hospital Provincial de Xai-Xai e os restantes 12 foram levados ao Hospital Rural de Chókwe, tendo recebido alta hospitalar no mesmo dia.

Ainda do distrito de Chókwe, pelo menos 11 pessoas morreram há quase um mês na sequência de um acidente de viação envolvendo também um furgão de transporte de passageiros.

A polícia pede a "observância rigorosa" das condições mecânicas das viaturas e das regras de trânsito durante a condução para evitar incidentes.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações.

As autoridades moçambicanas têm apontado o excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool como as principais causas dos sinistros.

Em média, pelo menos mil pessoas morrem anualmente nas estradas do país, segundo dados avançados à Lusa pela Associação Moçambicana Para as Vítimas de Insegurança Rodoviária (Amviro).