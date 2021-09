Acidente de viação no Cuanza Norte faz quatro mortos e cinco feridos

Um acidente de viação, o segundo em 72 horas, provocou quatro mortos e cinco feridos, no município de Ambaca, província angolana do Cuanza Norte, anunciou esta sexta-feira a Polícia, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local.

Segundo o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Cuanza Norte, Hélder Milagre, na quinta-feira, por volta das 22h00 registou-se o despiste de uma viatura, proveniente da província do Uíje, seguindo para Malanje.

"Ontem por volta de 22h00 registamos outro acidente de viação por despiste, na ponte do rio Quibuca, município de Ambaca, causando quatro mortos encarcerados e cinco feridos", disse Hélder Milagre, em declarações à rádio pública angolana.

O responsável realçou que se trata do segundo acidente nas últimas 72 horas, que perfaz um total de nove mortos e oito feridos, na mesma província.

Hélder Milagre chamou a atenção aos automobilistas para a necessidade de respeitarem o Código de Estrada.

"O Código de Estrada é algo que tem que ser bem interpretado pelos automobilistas e também é necessário que haja simpatia nas estradas, para que situações do género não voltem a acontecer", frisou.

O elevado número de acidentes de viação constitui uma preocupação para as autoridades angolanas, sendo estes a segunda causa de morte em Angola, depois da malária.