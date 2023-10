Acidente de viação provoca 13 mortos e dez feridos no centro de Moçambique

Pelo menos 13 pessoas morreram e dez ficaram feridas num acidente de viação ocorrido no sábado em Alto Ligonha, na província de Zambézia, centro de Moçambique, o segundo com esta gravidade no país em cerca de um mês.

De acordo com informação disponibilizada esta segunda-feira pelas autoridades de saúde, morreram no local do acidente, na Estrada Nacional 1, distrito de Gilé, três mulheres, sete homens e três crianças, e os feridos foram transportados para o Hospital Central de Nampula e para o Hospital Distrital de Alto Molóocue.

Na origem do acidente terá estado o rebentamento de um pneu da viatura de transporte, que em seguida se despistou e capotou.

Em 7 de setembro, 20 pessoas morreram carbonizadas depois da uma viatura ligeira de transporte de passageiros sobrelotada ter embatido num camião de carga e capotado, em 7 de setembro, em Barué, província de Manica, no centro de Moçambique.

Igualmente em Chimoio, Manica, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas este domingo, também vítimas de um acidente de viação, quando seguiam para um culto religioso.