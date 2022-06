Acidente de viação provoca duas mortes e 14 feridos na ilha cabo-verdiana do Fogo

Um acidente de viação na ilha cabo-verdiana do Fogo, na madrugada desta quarta-feira, provocou a morte a duas pessoas e ferimentos em 14, informou o Ministério a Saúde, que vai transportar os feridos graves para a Praia.

Num comunicado, o Ministério da Saúde avançou que o acidente envolveu uma viatura que tinha 16 pessoas, e que duas morreram, todas na casa dos 30 anos.

O ministério revelou que tudo está a ser feito para responder às necessidades urgentes das vítimas do acidente, tendo os serviços de saúde da ilha do Fogo imediatamente se mobilizado para o rápido transporte e atendimento aos acidentados.

Também mobilizou uma equipa especializada multidisciplinar do Hospital Agostinho Neto, na Praia, que já se encontra no Fogo para apoiar a equipa do Hospital Regional São Francisco de Assis.

A mesma fonte referiu ainda que acionou o serviço de transporte de urgência para a cidade da Praia dos feridos em estado mais grave.

Segundo a imprensa cabo-verdiana, o acidente ocorreu na localidade de Atalaia, envolveu uma viatura de transporte de passageiros e lotação máxima de 15 lugares, que transportava pessoas para uma festa de São Pedro na localidade de Achada Maurícia, zona norte do município de São Filipe.

O comandante regional da Polícia Nacional (PN), subintendente Hermínio da Veiga, disse à Infopress que a viatura se "despistou e caiu numa ribanceira" e que entre os feridos há três em estado grave.

De acordo ainda com o comandante regional da PN, o condutor da viatura, após receber os cuidados médicos, será posteriormente apresentado a tribunal.