Acidente entre carros faz quatro mortos e dois feridos em Angola

Um acidente de viação provocou esta quinta-feira quatro mortos e dois feridos, na Estrada Nacional 280, que liga as províncias angolanas da Huíla e do Namibe, noticiou a imprensa local.

O acidente envolveu um camião, que fazia a rota Namibe/Lubango, tendo o veículo embatido em três viaturas, causando a sua destruição total.

Segundo o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros local, Inocêncio Hungulo, os feridos estão a receber assistência no hospital central do Lubango.

O responsável avançou que as vítimas ficaram debaixo do contentor de carga do camião, tendo sido necessário o uso de uma grua na operação de salvação.

"Sobre o acidente, estamos a presumir a perda de travões, até que se averiguem outras causas", disse Inocêncio Hungulo, em declarações à rádio pública angolana.

Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte, depois da malária.