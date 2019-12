Acidente faz 20 mortos em Moçambique. Motorista envolvido não tinha carta para transportar passageiros

O motorista do transporte coletivo que esteve envolvido no acidente de viação que causou 20 mortos em Moçambique não possuía carta de condução para transportar passageiros, disse à Lusa fonte da polícia esta terça-feira

"O motorista [do transporte coletivo] não estava habilitado para conduzir passageiros. Não tinha a carta de serviços públicos", disse o porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Gaza, Carlos Macuacua.

O motorista está entre as 20 pessoas que morreram no acidente, que fez também nove feridos, entre os quais um em estado grave.



O acidente aconteceu pelas 04h00 (02h00 em Lisboa), pouco antes do nascer do sol nesta altura do ano, na Estrada Nacional 1 (EN1) junto a Bilene.



De acordo com a polícia moçambicana, suspeita-se que a viatura de transporte coletivo seguia em excesso de velocidade, quando ultrapassou dois veículos, acabando por embater num veículo pesado.



O porta-voz avançou que os oito dos feridos receberam alta, enquanto o ferido grave continua sob observação num hospital local.



A polícia reuniu-se com a associação dos transportes locais para saber em que condições o motorista obteve a viatura. "O auto já está feito e foi enviado para a empresa seguradora.



"O proprietário da viatura vai ser notificado", referiu o porta-voz.