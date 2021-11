Acidente mata duas pessoas em distrito fatídico no sul de Moçambique

Um acidente rodoviário matou esta sexta-feira duas pessoas e feriu outras duas com gravidade, no distrito da Manhiça, sul de Moçambique, onde este ano já morreram pelo menos 50 pessoas noutros sinistros, anunciaram as autoridades.

O desastre aconteceu quando um transporte ligeiro de passageiros se despistou e capotou na Estrada Nacional 1 (EN1), na zona de Pateque, Maluana, quando fazia o trajeto entre Maputo e Manhiça.

Vários feridos ligeiros foram socorridos no Hospital Distrital da Manhiça, enquanto os casos graves foram transferidos para Maputo.

Rodrigues Chabana, dirigente do departamento de trânsito em Maputo, citado pela Rádio Moçambique, apontou as más condições mecânicas da viatura e excesso de velocidade como causas prováveis do acidente.

Diferentes troços da EN1 ao longo do distrito da Manhiça têm sido palco de ocorrências fatais.

A 03 de julho, um acidente envolvendo dois camiões e um autocarro que tentou fazer uma ultrapassagem irregular provocou 32 mortes, naquele que foi o acidente de viação mais grave registado em Moçambique.

Na altura foram decretados dois dias de luto nacional e demitidos o diretor nacional de Transportes e Segurança Rodoviária e a diretora do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (Inatro).

A 06 de novembro, um jipe e um veículo ligeiro de transporte público chocaram após uma ultrapassagem perigosa, provocando a morte de 18 pessoas, incluindo três crianças de cinco anos.

Na sequência do sinistro, Cristina Mafumo, administradora do distrito da Manhiça, apelou aos automobilistas para terem maior precaução ao volante, por forma a que a EN1 não se transforme num "corredor de morte" naquela região.