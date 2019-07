Acidentes de viação mataram 30 pessoas na semana passada em Moçambique

Trinta pessoas morreram na semana passada vítimas de acidentes de viação contra 24 no período homólogo de 2018, informou esta terça-feira em balanço o Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM).Segundo a PRM, os acidentes, registados entre 06 a 12 deste mês, causaram 22 feridos graves contra 26 em igual período do ano passado e 40 feridos ligeiros contra 20.A velocidade excessiva, má travessia do peão e condução sob efeito de álcool foram as causas da sinistralidade registada no período em causa.No total, a polícia moçambicana registou na semana passada 25 acidentes de viação contra 39 no período homólogo de 2019.Ainda na semana passada, foram detidas 1.476 pessoas em todo o país, sendo 1.263 por violação de fronteira e 213 por prática de vários delitos.