Acidentes de viação provocaram 33 mortos e 210 feridos na última semana em Angola

Angola registou na última semana 33 mortos e 210 feridos, de um total de 203 acidentes de viação, sendo a principal causa dos sinistros o excesso de velocidade e falta de precaução, informou hoje a Polícia Nacional.

De acordo com o balanço da Polícia da semana entre 31 de dezembro de 2021 e 06 de janeiro deste ano, os números que indicam menos 29 óbitos e menos 66 acidentes rodoviários, comparativamente à semana anterior, sendo a província com mais sinistros registados Luanda (41), seguido de Benguela (21) e a Huíla (20).

O mau estado das vias e má travessia dos peões estão igualmente entre as causas dos acidentes.

No que diz respeito à fiscalização do trânsito, foram apreendidos 414 veículos automóveis, 603 motociclos, 831 cartas de condução, 585 verbetes, 876 livretes e 356 títulos de registo de propriedade, bem como foram aplicadas 3.179 multas, avaliadas 8,9 milhões de kwanzas (14.089,6 euros).

Na última semana, a polícia deteve 943 cidadãos suspeitos, apreendeu 37 armas de fogo de diversos calibres, das quais 18 em Luanda, quatro no Cuanza Norte, três no Bengo e igual número do Cuando Cubango, realizando 224 buscas dirigidas e 225 micro operações.

Na lista de crimes lideram os roubos, com 131 detidos, os homicídios (43), as ofensas à integridade física graves e simples (226) e as agressões sexuais (41),

No âmbito das micro operações realizadas foi também apreendido 27.325 litros de combustível, que se destinavam à comercialização em países vizinhos, e 675.622 quilogramas de liamba.

Relativamente às operações nas fronteiras, a polícia registou 345 infrações fronteiriças, com a República Democrática do Congo, que resultaram na detenção de 1.438 cidadãos, sendo 1.428 congolenses, acompanhados de 83 crianças, um cidadão do Burkina Faso e nove nacionais, ocorridos nas áreas de jurisdição das unidades da Guarda da Polícia Fronteira de Cabinda, Soyo, Mbanza Congo, Uíje, Lunda Norte e Moxico.

A Polícia Nacional sublinha que tem vindo a desenvolver várias ações, com a atuação direta dos órgãos centrais, dos comandos provinciais, para manter os níveis e controlo da criminalidade e elevar o sentido de segurança dos cidadãos.