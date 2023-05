Acusado de terrorismo líder de seita queniana suspeito da morte de 110 pessoas

O líder de uma seita suspeito de causar a morte de pelo menos 110 pessoas no Quénia foi esta terça-feira novamente detido pelas autoridades e acusado de terrorismo, imediatamente depois de um tribunal ter encerrado um primeiro processo contra ele.

Paul McKenzie, líder da Igreja Internacional da Boa Nova, que estava detido desde 14 de abril, compareceu perante um tribunal queniano no início do dia para ouvir a acusação pedir que o processo contra ele fosse encerrado.

O tribunal aceitou a petição e ordenou a sua libertação, embora tenha sido imediatamente detido juntamente com outros seis suspeitos com vista ao novo julgamento, uma decisão aplaudida pelas famílias das vítimas e pelas organizações da sociedade civil, segundo o jornal queniano The Standard.