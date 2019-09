Advogado suspeito de associação criminosa e corrupção detido em Cabo Verde

A Polícia Judiciária de Cabo Verde anunciou esta quinta-feira a detenção, na cidade da Praia, de um advogado, suspeito da prática de crimes de burla, corrupção e organização criminosa, entre outros.Em comunicado, aquela força policial refere que a detenção foi realizada na quarta-feira por elementos da Secção Central de Investigação de Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira, em cumprimento de um mandado de busca e detenção emitido pelo Ministério Público da Comarca da Praia.A operação envolveu buscas aos escritórios e residência do advogado em causa, na Praia, as quais foram lideradas por um juiz e acompanhadas por dois magistrados do Ministério Público e pela bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, acrescentou a Polícia Judiciária.A detenção do advogado, que foi presente esta quinta-feira a tribunal para primeiro interrogatório judicial, aconteceu "fora de flagrante delito", sendo suspeito de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, organização criminosa, corrupção ativa, falsidade informática e lavagem de capitais.