Aeroportos de Cabo Verde com novo recorde de movimento pós-pandemia

O movimento total de passageiros nos aeroportos cabo-verdianos aumentou 328% em abril, face a 2021, acima de 170 mil, renovando o melhor registo mensal desde o início da pandemia de Covid-19, segundo dados compilados esta sexta-feira pela Lusa.

De acordo com as estatísticas da Agência de Aviação Civil (AAC), que regula o setor em Cabo Verde, os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram em abril deste ano um movimento de 1.898 aeronaves em embarques e desembarques (aumento de 95,9% face ao mesmo mês de 2021), em voos internacionais e domésticos.

O número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito em todo o mês de abril foi de 36.671 em voos domésticos e 133.750 em voos internacionais (+545,7% face a 2021), traduzindo-se num movimento global de 170.421 passageiros, contra os 39.793 no mesmo mês de 2021, o que reflete um crescimento homólogo de 328,3%.

O movimento total de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde já tinha crescido acima de 400% nos primeiros três meses do ano, até ao registo de 164 mil movimentos em março, que foi o valor mensal mais elevado desde a pandemia de Covid-19, ultrapassado no mês seguinte.

Abril foi assim o mês com o maior movimento de passageiros nos aeroportos do país. Contudo, em fevereiro de 2020, antes dos efeitos da pandemia, os aeroportos de Cabo Verde tinham movimentado 232.131 passageiros em 2.748 movimentos de aeronaves, segundo o histórico da AAC.

A Lusa noticiou anteriormente que o movimento total de passageiros nos aeroportos cabo-verdianos cresceu 7% em 2021, face a 2020, para mais de 830 mil, um resultado melhor do que o esperado face às consequências da pandemia.

De acordo com dados da Agência de Aviação Civil, os aeroportos e aeródromos do arquipélago registaram de janeiro a dezembro de 2021 um movimento de 14.284 aeronaves em embarques e desembarques (aumento de 8,5% face a 2020), em voos internacionais e domésticos.

O número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito em todo o ano passado foi de 287.752 em voos domésticos e 542.488 em voos internacionais, traduzindo-se num movimento global de 830.240 passageiros, contra os 775.998 em igual período de 2020 (+7%). Contudo, os aeroportos cabo-verdianos só funcionaram em 2020 até março, tendo sido suspensas todas as ligações aéreas, domésticas (até julho) e internacionais (até outubro), para conter a pandemia de Covid-19.

Estes números ainda estão longe dos verificados antes da pandemia de Covid-19 e só de janeiro a dezembro de 2019, os aeroportos de Cabo Verde somaram 2.771.931 passageiros, em 35.002 movimentos de aeronaves em voos domésticos e internacionais.

Cabo Verde registou em 2019 um recorde de 819 mil turistas, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto, mas tenta recuperar após a paralisação total em março de 2020, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, afetando igualmente o setor aeronáutico e de navegação aérea.