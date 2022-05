Afreximbank e produtores africanos de petróleo criam Banco Africano de Energia

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) e a Organização dos Produtores Africanos de Petróleo (APPO) anunciaram esta terça-feira a criação do Banco Africano de Energia, destinado a financiar investimentos na área energética do continente.

"Com o objetivo de aumentar o investimento do setor privado nos projetos de petróleo e gás, o banco vai garantir financiamento crítico para os novos e futuros projetos de petróleo e gás, bem como no desenvolvimento da energia ao longo de toda a cadeia de valor", lê-se no comunicado enviado à Lusa.

No comunicado, não são divulgados os valores envolvidos na criação do banco nem os montantes de capital social que este novo banco terá, mas são descritas as circunstâncias e as motivações da criação desta entidade financeira.