Dados de satélite revelados esta semana pela NASA indicam que a África Central está a arder mais do que a floresta amazónica.Só em Angola e na República Democrática do Congo havia mais de 10 mil incêndios ativos, um número bastante superior aos 2127 fogos registados no mesmo período no Brasil.Peritos indicam, no entanto, que os fenómenos não são comparáveis, já que a maior parte dos incêndios africanos são queimadas controladas.